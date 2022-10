Fiorentina, Italiano: “La Lazio è forte, può battere chiunque. Non mi sono piaciuti gli ultimi dieci minuti”

La 9° giornata di Serie A si è chiusa lunedì con il successo della Lazio in casa della Fiorentina. Entrambe le squadre, domani, saranno impegnate in campo europeo, rispettivamente contro Sturm Graz (Europa League) ed Heart of Midlothian (Conference League). Quest’oggi, l’allenatore viola, Vincenzo Italiano, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani all’Artemio Franchi di Firenze. Tra i vari argomenti trattati, è tornato anche sul match di lunedì contro la Lazio di Maurizio Sarri. Queste le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Dobbiamo cercare di reagire per l’ennesima volta a un brutto risultato, per forza di cose andremo in campo per confermare quegli aspetti positivi che abbiamo fatto vedere a Bergamo, all’andata e con la Lazio, risultato a parte. Una squadra matura e che vuole reagire domani si porta dentro gli ultimi dieci minuti con la Lazio: non mi sono piaciuti, certi problemi non stavano più apparendo. La Lazio però è forte, di qualità e può battere chiunque: ogni tanto si deve dare merito anche a un avversario che subisce ma vince 4-0. In questi giorni mi hanno detto che chi vince festeggia e chi perde spiega, noi questo stiamo facendo. Siamo qui a spiegare”.

Poi ha continuato: “Ogni volta gli avversari sono diversi e ti possono mettere in difficoltà in determinati momenti o strategie. In altre partite eravamo più solidi in difesa, nell’ultima brava la Lazio a sfruttare la sua concretezza. Abbiamo preso più gol ma c’è sempre il valore dell’avversario, prima di giocarci avevo detto che erano forti in ogni aspetto. Il problema del gol ci impedisce di avere qualche punto in più, ma in queste prime partite la nostra principale difficoltà è sotto porta, dove si vincono le partite e si indirizzano le gare”.

