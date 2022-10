Il Tempo | Lazio, Hysaj e Gila titolari. Duello Sergej-Luis

Tutti gli uomini a disposizione, tanti dubbi di formazione. Il primo riguarda la difesa, con Marusic e Patric che potrebbero prendersi un turno di riposo in vista dell’impegno di campionato contro l’Udinese. Al loro posto dentro Hysaj, schierato sulla fascia sinistra, e Gila, sempre impiegato al centro della retroguardia nelle gare di Europa League. In mezzo al campo la maggior parte dei punti interrogativi: il più grande riguarda il possibile ballottaggio tra Milinkovic e Luis Alberto. Il serbo è in vantaggio sullo spagnolo, anche se l’impiego del Sergente non è affatto scontato. A completare la linea dovrebbero essere Cataldi e Basic, «dimenticato» troppo spesso in panchina da Sarri. Nessuna novità in avanti, con Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. L’unico a rischiare il posto potrebbe essere il brasiliano, con Pedro che scalpita. Il Tempo/Daniele Rocca

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: