Primavera2 Reggina-Lazio, Crespi: “Felice della vittoria e del gol, volevamo il riscatto”

Nuove iniziative della S. S. Lazio allo Stadio Olimpico per Lazio-Udinese: dall’ immagine di Tommaso Maestrelli nella curva a lui dedicata, passando per il ritorno nel pre partita del musicista Andrea Casta fino alla presenza, ormai abituale, delle sezioni della Polisportiva.

Come annunciato dal presidente Claudio Lotito per tutte le gare del mese di ottobre, l’immagine di Tommaso Maestrelli sarà presente nella curva a lui intitolata nei match casalinghi, con i biglietti che recano il nome del Maestro.

Per ricordare l’ allenatore del primo storico Scudetto biancoceleste, inoltre, il Lazio Museum allestirà nella Tribuna Autorità una mostra commemorativa con una carrellata di maglie della Lazio dal 1971 al 1976.

Sempre domenica, nell’ Hospitality dello stadio Olimpico, si terrà il primo appuntamento del ciclo “La Lazio per l’Arte”, promossa dalla S.S. Lazio e curata dallo scrittore e critico d’arte Roberto Litta che intende promuovere, in linea con le finalità culturali delle iniziative della Società, la conoscenza di diversi artisti contemporanei e riscoprire le opere di grandi pittori del passato. In questo primo appuntamento saranno esposte le opere di Giancarlo Amabile, Sergio Bonafaccia, Brindisi, Carady, Cascella, Riccardo Colicchia, Fiume, Oxana Proxa, Simonetta Sabatini, Sassu, Federica Virgili.

Nel pre partita tornerà a suonare per il pubblico dell’Olimpico il musicista Andrea Casta, autore anche del brano “C’mon Eagles C’mon Lazio”.

Una novità assoluta andrà in scena nei pressi del settore nord ovest dove, in collaborazione con Binance e Red Bull, sarà presente un dj set che accompagnerà tifosi nel pre partita, all’intervallo e dopo la sfida.

Al sesto appuntamento casalingo delle sezioni della Polisportiva allo stadio, protagoniste saranno la S.S. Lazio Sci, S.S. Lazio Walking Football e la S.S. Lazio Karate.

Sempre nella giornata di domenica, continuerà anche la distribuzione delle t-shirt per gli abbonati che non l’avessero ancora ritirata in Tribuna Tevere Laterale (Nord e Sud). Per la consegna, come avvenuto in occasione di Lazio-Hellas Verona e Lazio-Spezia, saranno utilizzati punti di distribuzione dedicati nell’area della Tribuna Tevere.

Infine, la S.S. Lazio comunica che il negozio Lazio Style 1900 situato in Via Guglielmo Calderini 66/c rimarrà aperto anche dopo il fischio finale della sfida, fino alle ore 20:00.

Lo riporta il sito ufficiale biancoceleste, sslazio.it.

