SERIE B FEMMINILE | Lazio Women-San Marino, le formazioni ufficiali

Planetwin365.news al fianco della Lazio Women. È stata annunciata oggi a Formello la nuova partnership per la stagione 2022/2023 tra il portale dedicato al mondo dello sport -sviluppato da SKS365 Group- e la sezione femminile del club biancoceleste.

Planetwin365.news supporterà la Lazio Women per l’intero campionato, grazie all’accordo strategico che vedrà il brand di infotainment protagonista esclusivo sia sul campo di allenamento, sia allo stadio Mirko Fersini, brandizzato in occasione di tutte le partite casalinghe delle ragazze di mister Catini. Il progetto trasversale coinvolgerà, inoltre, la squadra maschile con la presenza del portale di informazione sportiva sui LED a bordocampo dello Stadio Olimpico nel corso delle partite casalinghe della S.S Lazio.

L’intesa sinergica fra le due realtà (iniziata già la scorsa stagione con il brand dei servizi come valore aggiunto del gruppo SKS365, PlanetPay365) prevede anche un programma di collaborazione sui social network del club, oltre ad alcuni spazi dedicati su Lazio Style Radio nei quali un esperto di Planetwin365.news illustrerà statistiche e precedenti dei match delle squadre biancocelesti. Previsto anche il lancio congiunto di nuove iniziative solidali e di promozione della Diversity&Inclusion che verranno portate avanti nei prossimi mesi, offrendo così nuova linfa alle attività di responsabilità sociale sviluppate recentemente a sostegno della onlus So.Spe di Suor Paola.

Presente alla presentazione la Team Manager Monica Caprini e le calciatrici biancocelesti Ludovica Falloni, Eleni Karampouki e Noemi Visentin in rappresentanza della Società che si è detta “Molto soddisfatta per l’accordo raggiunto e orgogliosa di ufficializzare e consolidare la nuova partnership tra la Lazio Women e Planetwin365.news, un accordo che porterà ancora maggiore visibilità al movimento femminile, sempre più in ascesa. Il club è sempre in prima linea per valorizzare l’impegno, in campo e fuori, delle nostre calciatrici”.

Troy Cox, Chief Commercial Officer di SKS365, ha dichiarato: “Siamo molto felici di consolidare la partnership strategica con la Lazio Women in questa nuova stagione che ci auguriamo sia ricca di successi da ambo le parti. L’accordo ci aiuterà a dare ulteriore impulso alla visibilità del nostro nuovo brand di infotainment Planetwin365.news attraverso campagne digital e di engagement sviluppate in sinergia con il club biancoceleste. La connotazione femminile di questa partnership testimonia l’attenzione sempre crescente del nostro gruppo verso le tematiche di Diversity&Inclusion e il mondo dello sport. Sportività, lealtà, inclusione, fair play e solidarietà saranno i valori cardine di questo progetto comune che ci permetterà di rafforzare ancora di più il legame con la città di Roma”.

Lo riporta il sito ufficiale biancoceleste, sslazio.it.

