Atalanta-Lazio, inizia la vendita dei tagliandi: tutte le info

Ieri Ciro Immobile si è infortunato al 28′ del primo tempo. Durante un’azione in attacco ad un certo punto si è fermato toccandosi la coscia ed è uscito dal campo mimando il gesto dello strappo e con la maglietta in faccia. Non si sa ancora quanto rimarrà fuori, serviranno almeno altre 48 ore per capire e valutare l’entità dell’infortunio. Come prevedibile, il bomber della Lazio è stato inondato da messaggi di affetto e di pronta guarigione e questa mattina ha ringraziato tutti con una storia su Instagram. Non solo, ha anche scritto: “Farò tutto quello che è in mio potere per tornare presto. Forza Lazio.”

