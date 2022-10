Cozzoli (Sport e Salute): “Terreno dell’Olimpico sotto stress, ma lavoriamo per risolvere il problema assieme a Roma e Lazio”

A seguito della dichiarazione fatte nel post partita di Lazio-Udinese da parte del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli, si è espresso in merito alle polemiche avanzate da Sarri sulle condizioni del campo dell’Olimpico.

Queste le sue parole:

“Non c’è nessuna polemica, ma solo la volontà di tutti, Sport e Salute, che è proprietaria dello stadio Olimpico, Lazio e Roma, di avere il miglior manto erboso possibile. Noi siamo fieri e orgogliosi di ospitare le squadre ogni tre giorni, ma è chiaro che il manto erboso è sotto stress, lo è oggettivamente. Abbiamo voluto replicare, non è il primo, un meeting tecnico per far sì che le condizioni del manto erboso siano le migliori possibili e quindi abbiamo instaurato una collaborazione molto proficua, che siamo certi porterà ai risultati sperati. Ma non è che abbiamo risolto il problema stamattina. Questo è un percorso a cui noi stiamo lavorando da mesi insieme alla Roma e alla Lazio”.

“Il problema è soltanto l’usura del terreno ogni tre giorni. È chiaro che noi di Sport e Salute abbiamo un onore, che è quello di avere uno degli stadi più belli d’Italia, esserne proprietari, e noi pensiamo che sia il più bello d’Italia. Vogliamo rendere il terreno dell’Olimpico il migliore possibile, abbiamo investito tanto sullo stadio, lo abbiamo aperto ai cittadini, ogni giorno dalle 10 alle 18, prima non era così. È l’asset su cui noi stiamo investendo, vogliamo mettere in condizione i club di giocare nel miglior stadio possibile”.

