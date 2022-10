Lazio-Cosenza, le parole di Castigliani e Colistra dopo il successo

Dopo il successo casalingo arrivato in Primavera TIM Cup contro il Cosenza, due dei protagonisti del match hanno parlato nel post partita. Intervistati ai microfoni di Lazio Style Radio, Castigliani e Colistra hanno parlato così al termine del match, entrambi dopo esser stati protagonisti del match con una rete messa a referto.

Ecco le parole di Castigliani: “Non ci siamo abbattuti dopo lo svantaggio, sono molto felice per il gol. Il Cosenza è una squadra molto ostica e fisica. Lo spogliatoio è unito, lottiamo l’uno per l’altro. Stiamo rialzando la testa per raggiungere i nostri obiettivi. I campi di Formello sono diversi rispetto al manto erboso qui a Campagnano. In campionato i terreni di gioco saranno spesso così, dobbiamo adattarci presto. La Coppa per noi è importante, ci crediamo. Due anni fa siamo arrivati in finale, ci piacerebbe poter giocare di nuovo l’ultimo atto. Per me è una stagione particolare, sono uno dei più grandi, mi sento responsabile, devo consigliare i compagni più inesperti, do il meglio di me sotto ogni punto di vista. Nasco esterno ma in un duo offensivo mi piace fare reperto con il mio compagno più vicino alla porta. Siamo andati tutti ad abbracciare subito Di Tommaso, la rete è stata di pregevole fattura. Ora il Benevento. Siamo la Lazio e non dobbiamo avere paura di nessuno: dobbiamo vincere ogni gara per prenderci quello a cui ambiamo”.

Ecco le parole di Colistra: “Il gol è stato molto importante in un momento non semplice della partita. Da lì c’è stata un’ottima reazione. Scendiamo sempre in campo per vincere. Mi sono aggregato al gruppo da poco, pensiamo gara per gara. Oggi è arrivata una bella vittoria, da domani inizieremo a pensare al Benevento. L’ambiente è differente, ci compattiamo di giorno in giorno. Da piccolo giocavo da play-maker ma negli ultimi anni agisco da mezzala: il mister a volte mi usa anche da regista, sono a disposizione del tecnico”.

