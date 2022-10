Il messaggio di cordoglio della Lazio per Francesco Valdiserri

Finalmente una settimana intera per preparare la prossima sfida di campionato, la Lazio oggi è attesa da una doppia seduta di lavoro. Questa mattina prove tattiche per reparti con la difesa separata dal centrocampo e dall’attacco rimandando al pomeriggio le prove a formazione completa. Assenti gli infortunati Ciro Immobile e Bertini così come non si sono visti sul terreno di gioco Patric e Radu che hanno svolto un lavoro tra palestra e piscina. Lavoro differenziato anche per Marcos Antonio, il brasiliano ha svolto il riscaldamento con i compagni per poi defilarsi e svolgere degli esercizi personalizzati. Aggregato in prima squadra Valerio Crespi che si è posizionato al centro dell’attacco insieme a Cancellieri, il giovane bomber della Primavera potrebbe strappare la convocazione domenica prossima. Nel pomeriggio altra seduta, la sfida all’Atalanta si avvicina.

