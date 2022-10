Scudetto 1915 | L’avv. Mignogna: “Iniziative per il 4 novembre. Il silenzio della FIGC apre le strade ad altre istanze”

L’avv. Gian Luca Mignogna, promotore della rivendicazione per l’assegnazione dello Scudetto 1915 alla Lazio, è intervenuto ai microfoni di RadioSei nella trasmissione “Quelli che hanno portato il calcio a Roma” condotta da Guido De Angelis e Stefano Morelli:

“L’arrivo della petizione a 40.000 firme è un grande risultato ma devo segnalare che i tentativi di accesso sono stati circa 200.000: la procedura di Change.org è diventata un po’ macchinosa e i tentativi a buon fine sono stati circa un quinto. Per continuare a firmare la petizione “Lazio 1914/15 campione d’Italia ex aequo” si trovare il link direttamente sulla piattaforma Change.org oppure utilizzando quello evidenziato su Laziostory.it o su altri siti che gentilmente si prestano: è importante ricordare che dopo aver compilato il form con i dati la firma va confermata tramite la propria e-mail affinché risulti effettivamente sia valida e venga conteggiata”.

“Il silenzio della FIGC giuridicamente ha un significato ben preciso e a questo punto se protratto aprirà la strada ad altre istanze in altre sedi. Io non ho più avuto riscontri dal presidente Gravina, anche a fronte delle mie ripetute richieste di audizione. Il 4 Novembre però, dopo autorizzazione della Questura, in occasione della Commemorazione dei Caduti effettueremo un pacifico sit-in di striscioni sotto la sede della Federazione. Sarà importante capire che chi si prenderà la responsabilità di assegnare l’ex aequo a Lazio e Genoa sanerà un vulnus ultracentenario ed entrerà nella storia del calcio italiano, perché l’Albo d’oro attualmente è falsato e illegittimo anche a danno dei consumatori”.

“Il presidente Lotito in questa vicenda ha sempre espresso apprezzamento per la rivendicazione e mi ha lasciato fare nelle iniziative che abbiamo portato avanti, ma il patron della Lazio si è spesso trovato in una condizione di conflitto di interessi che la sua posizione di Senatore ora probabilmente acuisce. A livello societaruo ricordo con piacere la vicinanza di Arturo Diaconale, finchè gli è stato possibile. In questo momento però l’appoggio della società potrebbe continuare con un contribuito esterno”.

