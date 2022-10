FORMELLO – Proseguono le prove tattiche. Tanti dubbi per Sarri

Domenica alle 18:00 Atalanta e Lazio si affrontano a Bergamo, con i biancocelesti che giocheranno la prima gara stagionale orfani di Ciro Immobile. Dopo la doppia seduta di ieri, i biancocelesti sono tornati in campo a Formello nel pomeriggio odierno. Dopo il riscaldamento inziale, fatto di torello, attivazione atletica e prove di rapidità, è stato il momento delle prove tattiche, seguite dalla partitella finale. Da segnalare l’assenza di Crespi, fattore che potrebbe condizionare in negativo la sua ipotetica convicazione per il match di Bergamo.

Per Sarri sono vari i dubbi da sciogliere per quanto riguarda l’undici che scenderà in campo. Per quanto riguarda la linea difensiva, da capire se Patric tornerà in campo dal primo minuto al posto di Casale, autore di una solida prova contro l’Udinese. In mezzo al campo è sempre vivo il ballottagio tra Luis Alberto e Vecino, mentre in avanti si cercano soluzioni alternative per sostituire Ciro Immobile: con l’Udinese è stato Felipe Anderson ad agire da falso nueve, ed è al momento la soluzione più probabile, con Pedro e Zaccagni sugli esterni. Più difficile in questo momento pensare all’impiego di Cancellieri da primo minuto.

