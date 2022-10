Ufficiale, Ribery si ritira dal calcio giocato: per lui pronto un nuovo ruolo societario

Domenica alle 18 si giocherà Atalanta-Lazio e Teum Koopmeiners, centrocampista nerazzurro, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche della partita contro i biancocelesti. Ecco le sue parole:

“La Lazio è un avversario tosto che come noi si sta rivelando molto solido. Siamo le migliori difese del campionato, l’ultima volta è finita 0-0, stavolta mi basterebbe un nostro gol… Immobile out? Ciro è fortissimo, ma la Lazio ha gli uomini per restare competitiva anche senza di lui. Milinkovic? Con 3 gol e 7 assist ha preso parte a 10 gol in 10 giornate. Non serve aggiungere altro. Non sappiamo ancora chi lo marcherà tra me e De Roon.”

