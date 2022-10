Primavera 2 | La Lazio ospita il Benevento primo in classifica

Oggi alle 14.30 andrà in scena Lazio-Benevento al Campo Ferrucci di Campagnano di Roma. La Lazio viene da una vittoria contro la Reggina in trasferta per 0-2 con le reti di Sana Fernandes e Crespi e anche dalla vittoria in Coppa Italia di mercoledì contro il Cosenza (3-1, Colistra, Di Tommaso, Castigliani). Sembrerebbe aver rialzato la testa dopo le prestazioni altalenanti messe in campo finora e la brutta sconfitta contro l’Entella in casa.

La Lazio affronterà il Benevento che attualmente è primo in classifica. I campani hanno 13 punti insieme al Pescara e un’ottima differenza reti: ben 13 fatte e solo 4 subite. I biancocelesti, invece, al momento sono sesti con 7 punti, 9 gol fatti e 4 subiti.

Il Benevento, per ora, in Primavera 2 non ha mai perso. Ha collezionato 4 vittorie, contro Cosenza, Ascoli, Ternana ed Entella, e un pareggio contro la Viterbese. Al contrario, viene dalla pesante sconfitta di mercoledì in Coppa Italia contro la Reggina (1-4).

Probabile formazione – Magro; Floriani, Adeagbo, Ruggeri, Marinacci; Adjaoudi, Napolitano, Colistra; Castigliani, Crespi, S. Fernandes.

