11° SERIE A | LIVE ATALANTA-LAZIO

Manca sempre meno all’inizio di Atalanta-Lazio, uno dei big match in programma per questo 11esimo turno di Serie A. Ai microfoni di Dazn è intervenuto il Direttore Sportivo dei biancocelesti, Igli Tare. Queste le sue dichiarazioni:

“Assenza Immobile? La Lazio perde tanto, perde il Capitano ed il miglior attaccante della Serie A. Nello stesso momento, abbiamo tanti giocatori che possono dare un contributo altrettanto importante come Ciro, sperando di fare una grande prestazione questa sera, anche chi cercherà di giocare al suo posto.

Acquisto di un attaccante a gennaio? No, abbiamo fatto dei ragionamenti in estate di un certo tipo, un progetto sul quale abbiamo avuto delle idee chiare. Come ogni anno, verso metà/fine novembre, ci siederemo insieme all’allenatore e Presidente per fare le valutazioni per quello che serve e che non serve”.

