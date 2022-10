Atalanta-Lazio, Gasperini: “La sconfitta ci sta tutta. Non avevamo ancora incontrato una squadra di questo livello”

Al termine di Atalanta-Lazio è intervenuto il tecnico dei nerazzurri, Giampiero Gasperini, ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: “Abbiamo trovato una Lazio che ha fatto un primo tempo straordinario, non siamo riusciti a porre rimedio e a limitare il loro palleggio. Il gol iniziale li ha messi nelle migliori condizioni possibili, solo sul 2-0 abbiamo costruito qualcosa. La sconfitta ci sta tutta, per noi è importante trarne delle buone indicazioni. Il secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma il 2 gol ha tolto fiducia e speranza. Abbiamo avuto qualche occasione per recuperare, ma era troppo tardi. Il problema è stato non togliergli il possesso del gioco, sono molto bravi, ci siamo riusciti nel secondo tempo ma ormai era difficile raddrizzare la partita. Non avevamo ancora mai incontrato una squadra così abile dal punto di vista tecnico, sono arrivati sempre prima di noi e non avevamo ancora trovato una squadra di questo livello. Sarà una partita utile per noi.”

