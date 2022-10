Lazio, Onazi fa visita a Formello: l’accoglienza degli ex compagni di squadra | VIDEO

Giornata speciale a Formello. Quest’oggi, nel giorno successivo alla grande vittoria della Lazio in casa dell’Atalanta, ha fatto visita una vecchia conoscenza: l’ex centrocampista biancoceleste, Eddy Onazi, è tornato al Centro Sportivo laziale per trovare i suoi ex compagni di squadra. In un video pubblicato su Instagram proprio dal calciatore nigeriano, si vedono tre dei suoi ex compagni che lo accolgono tra saluti ed abbracci: Felipe Anderson, Milinkovic-Savic e Patric.

Il video pubblicato da Onazi, è accompagnato dalla didascalia che recita: “Formello. Così bello vedere i miei ragazzi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Onazi Ogenyi Eddy (MON) 🧿 (@onaziogenyi)

