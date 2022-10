WhoScored, la squadra della settimana di Serie A: presenti due calciatori della Lazio | FOTO

Con le vittorie di Sampdoria e Sassuolo di ieri, rispettivamente contro Cremonese (0-1) ed Hellas Verona (2-1), si è conclusa l’11° giornata di Serie A. Un undicesimo turno che ha visto vincere nettamente la Lazio in casa dell’Atalanta. Successo per 0-2 in quel di Bergamo, che porta i biancocelesti al terzo posto in classifica, insieme proprio alla squadra di Gasperini, con due punti in meno del Milan secondo ed a -5 dal Napoli capolista.

Come da consuetudine, dopo ogni giornata di campionato, il noto portale WhoScored.com, ha stilato la squadra della settimana di Serie A. Nella formazione per l’11° giornata, pubblicata sul proprio profilo ufficiale Twitter, sono presenti due calciatori della Lazio: nei quattro di centrocampo, con 7.8, c’è Mattia Zaccagni, autore della rete del vantaggio biancoceleste, mentre a fare coppia con Lautaro Martinez in attacco, c’è Felipe Anderson (8.6), che ha chiuso sullo 0-2 il match di Bergamo.

La formazione completa di WhoScored.com per l’11° giornata di Serie A:

(4-4-2): Audero (Sampdoria); Cuadrado (Juventus), Colley (Sampdoria), Danilo (Juventus), Kostic (Juventus); O. Aina (Torino), Rabiot (Juventus), B. Diaz (Milan), Zaccagni (Lazio); Lautaro Martinez (Inter), Felipe Anderson (Lazio).

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/tO5hChsU6a — WhoScored.com (@WhoScored) October 25, 2022

