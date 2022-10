Il Tempo | Turn-over inevitabile, si scalda Cancellieri. Luis Alberto recupera

Senza Ciro, la formula con l’attacco leggero Pedro–Felipe–Zaccagni ha soddisfatto il tecnico: in totale hanno siglato otto dei 29 gol (23 in A e 6 in Europa League) realizzati dalla Lazio in queste prime 15 partite ufficiali tra campionato e coppa. L’ex veronese è già a quattro mentre Felipe e lo spagnolo sono fermi a tre ognuno (2 in A e 1 in coppa).

Ma Sarri deve gestirli fino alla sosta considerando le prossime sei gare in 17 giorni: un’ipotesi sarebbe l’inserimento dei giovani Cancellieri e Romero in attacco.

Intanto Immobile ha rinviato la risonanza di controllo alla prossima settimana e ieri ha lavorato in piscina. Difficilmente riuscirà a rientrare prima di gennaio. Dal campo buone notizie per Luis Alberto che ha superato il dolore all’anca che lo aveva messo fuori causa a Bergamo e si candida per un posto da titolare in Europa League al posto di Vecino.

Oggi rifinitura e conferenza di Sarri, poi domani alle 18.45 la sfida contro il Midtjylland.

Lo riporta Il Tempo

