Lucas Biglia in conferenza: “Alla Lazio quattro anni bellissimi. Non mi è piaciuto…”

Si legge quest’oggi da un Tweet di Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato, che la Lazio starebbe lavorando per ingaggiare un nuovo terzino sinistro. Qualcosa bolle in pentola e nella lista di Tare al momento spiccano i nomi di Fabiano Parisi dell’Empoli e Milos Kerkez di proprietà dell’AZ Alkmaar.

Ecco le sue parole: ‎#Lazio‎‎ stanno lavorando per ingaggiare un nuovo terzino sinistro: nella ‎‎ short list ‎‎di #Tare‎‎ ‎‎ci sono Fabiano ‎‎#Parisi‎‎ (‎‎Empoli) e Milos ‎‎#Kerkez‎‎ (AZ Alkmaar)

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 27, 2022