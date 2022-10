UEL | Lazio-Midtjylland, Zaccagni: “Sarri mi ha migliorato in molti aspetti, questo è il miglior Zaccagni. Felipe Anderson? E’ straordinario”

Provedel 6,5 – Prende gol al primo tiro subito dal solito Isaksen che col piede debole trova l’angolino, una traversa alta nella ripresa e poco altro per i danesi. Palla al piede ormai è una certezza.

Hysaj 6,5 – Altra buona prestazione per l’albanese che dimostra di essere un giocatore totalmente differente dall’anno scorso. Dietro non si lascia mai sorprendere e si propone costantemente in avanti.

Gila 5,5 – Errore da matita rossa con quel passaggio intercettato che porta al vantaggio danese. Un peccato di sufficienza che deve essere di insegnamento perchè certe leggerezze possono costare caro, il resto della gara è solido e preciso.

Dall’82 Casale SV

Romagnoli 7 – Guida la difesa riportando ordine dopo un inizio complicato soprattutto nel tranquillizzare il suo compagno di reparto dopo l’errore. Vince tutti i duelli aerei in quei pochi tentativi dei ragazzi di Capellas.

Marusic 6,5 – Ennesima partita perfetta in entrambe le fasi di gioco. Gestisce l’uomo più pericolo del Midtjylland con serenità e si sovrappone a Zaccagni per creare superiorità offensiva.

Milinkovic 7,5 – Domina in mezzo al campo prendendo una quantità smisurata di colpi in ogni zona del corpo. Ha subito sul destro la palla del pareggio ma calcia troppo alto, deve aspettare qualche minuto per trovare l’angolino dell’1-1.

Marcos Antonio 5,5 – Partecipa al valzer dell’errore in occasione del momentaneo vantaggio dei danesi controllando male il pallone che poi arriva a Isaksen. Non demorde e sale di tono in fase di impostazione cercando di giocare sempre a massimo due tocchi.

Dal 55′ Cataldi 6,5 – La sua presenza in campo ormai si nota sempre, recupera tanti palloni gestiti sempre con serenità da veterano.

Basic 6 – Gli manca un pò di personalità ma anche la fortuna, l’impegno è indiscutibile però non riesce mai a trovare la serata giusta per sbloccarsi.

Dal 55′ Vecino 6,5 – Non è un caso che il vantaggio arriva con lui in campo che va a fare l’attaccante aggiunto. Presenza in area e quantità in mezzo al campo.

Felipe Anderson 7,5 – La trasformazione in falso nueve sta funzionando talmente bene che sembra quasi dimenticarsi come si gioca da esterno. Centralmente è devastante, i suoi movimenti disorientano la difesa danese e sfiora il gol due volte trovando un reattivo Lossl.

Cancellieri 6 – Centralmente fatica a trovare la giocata complici anche i compagni che lo cercano poco, meglio quando si sposta sulla fascia destra.

Dal 55′ Pedro 7,5 – Nemmeno il tempo di entrare che trova il gol che vale tre punti, avrebbe potuto festeggiare anche la doppietta se non fosse partito in fuorigioco di un paio di centimetri. Egoista nel finale quando poteva regalare l’assisti perfetto a Romero.

Zaccagni 7,5 – Periodo di forma devastante, è imprendibile per chiunque. Una traversa, un miracolo di Lossl e le azioni che portano ai due gol.

Dal 73′ Romero 7 – Venti minuti dove vuole spaccare il mondo. Sradica palloni, fomenta il pubblico con le sue accelerazioni palla al piede e si dispera con Pedro per il mancato assist.

All. Sarri 7 – La Lazio va sotto e la ribalta da squadra matura proprio come aveva chiesto, il passaggio del turno dista novanta minuti con due risultati su tre possibili.

