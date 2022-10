CdS | Casale studia il sorpasso, oggi può centrare il tris

Nel 2019-20, come documentato dal bilancio di quell’esercizio, si scoprì che Lotito aveva iniziato a percepire uno stipendio da 600 mila euro lordi da presidente del Consiglio di Gestione della S.S. Lazio Spa.

Due anni dopo Lotito ha ricevuto l’aumento: nella copia di cortesia della Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2022 (scaricabile dal sito della Lazio), precisamente nella tabella delle cariche della Lazio Marketing & Communication Spa, società che gestisce il ramo commerciale del club, sotto la voce “emolumenti per la carica” è stata indicata la cifra 500 (nella Relazione 2021 non figurava). Sta per 500.000 euro e si riferisce alla carica del presidente del Consiglio di Gestione, ossia Claudio Lotito. I 500.000 euro, salvo errori improbabili, si aggiungono ai 600.000 confermati nella tabella relativa alla società S.S. Lazio e che si rifà sempre alla carica del presidente del Consiglio di Gestione, come anche rilevato da Lazio Family.

