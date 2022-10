CdS | Milinkovic in diffida: è il rebus della Lazio

Sarri deciderà solo oggi se far giocare Milinkovic: il serbo in diffida potrebbe saltare il derby. Dei 4 gialli collezionati da Sergej, metà sono arrivati per proteste. L’arbitro della sfida sarà Gianluca Manganiello, ha diretto la Lazio 8 volte e si sono contati 14 cartellini gialli a sfavore dei biancocelesti durante le sue esibizioni.

Se giocherà è ipotizzabile il trio Sergej-Cataldi-Vecino (più che Basic) anche se non è da escludere a priori il trio formato da Vecino-Cataldi-Basic. La scelta sarebbe molto più semplice se Luis Alberto fosse in piena forma psico-fisica. Non ha digerito le ultime bocciature, è rimasto in panchina a Bergamo, lo staff si lamenta di nuovo del suo atteggiamento in allenamento, ha lamentato anche fastidi (non meglio precisati) ad un’anca.

Milinkovic ha servito sette assist in campionato, solo De Bruyne e Messi (entrambi a nove) ne hanno effettuati di più. E a partire dal 2004-05 solo due giocatori sono riusciti a servire otto passaggi d’oro nelle prime 12 giornate di Serie A (Suso nel 2018-19 e Luis Alberto nel 2019-20). Milinkovic ha garantito anche 3 gol alla Lazio in campionato più due in Europa.

Lo riporta il Corriere dello Sport

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: