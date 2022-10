Il Messaggero | Immobile-Dybala vanno di fretta ma il derby è un sogno solo per Ciro

Il recupero dei due attaccanti prosegue come da programma alternando lavoro in palestra e sedute in campo. Se per l’argentino l’obiettivo resta il mondiale, Immobile sogna di rientrare prima del 2023.

Costretto a restare ai box per uno stiramento di «medio grado» al bicipite femorale della coscia sinistra, il numero 17 sta lavorando notte e giorno per disintegrare i tempi. Una lesione del genere solitamente costringe a stare fermi almeno per 40 giorni. Dopo 14, invece, Immobile dalle terapie e gli esercizi in piscina è già passato alla palestra testando i muscoli sotto sforzo. Il rientro per le prossime gare resta un miraggio. Il sogno è almeno la panchina per il derby, ma a quel punto si tratterebbe di un miracolo, più o meno come per Monza e Juventus.

Lo riporta Il Messaggero

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: