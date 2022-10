Il Messaggero | Oggi la verità su Immobile. Sogno Rafa Silva vice

Se c’è una minima chance di vedere Immobile al derby, si scoprirà dopo gli accertamenti di stamattina in Paideia: il giocatore biancoceleste si sottoporrà oggi a una risonanza. Dall’infortunio sono passati appena 21 giorni, ma non si dovrà rischiare nessuna ricaduta. Ecco perché l’obiettivo principale rimane sempre il ritorno del bomber contro Monza o Juventus.

Sabato c’è stato un nuovo vertice Sarri–Lotito per parlare delle prossime scelte di mercato: il tecnico biancoceleste torna invocare uno fra Parisi e Valeri come terzino sinistro e, dopo quanto accaduto in attacco, di nuovo un vice-Ciro. Sarri in settimana è rimasto stregato da Rafa Silva, seconda punta del Benfica, che ha punito la Juve con una doppietta in Champions. Non è un attaccante vero, ma come rinforzo preferisce un centravanti più tecnico (in estate sognava Raspadori) con il fiuto del gol: il 29enne portoghese ha abbandonato la Nazionale, vanta 7 centri e 5 assist in questo avvio, ma è in scadenza nel 2024 e ora potrebbe costare meno nonostante la trattativa per il rinnovo. Anche lui è un sogno, anche perché Lotito, senza uscite (c’è sempre Luis Alberto in bilico), non è disposto ad accontentarlo a gennaio.

Prosegue pure il braccio di ferro sul ritiro d’inverno. Sarri vuole restare a Formello, al massimo accetterebbe di andare dal 12 al 23 dicembre in Spagna o Portogallo. Eppure Lotito non si è affatto arreso sulla tournée in Argentina, nonostante il clima torrido estivo e il fuso orario proibitivo: «Ci tengo per Papa Francesco».

