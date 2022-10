Serie A, la Roma batte il Verona in trasferta

Brutte notizie in casa Juventus sul fronte infortuni. La lista aumenta, visto che è arrivato il comunicato del club bianconero sulle condizioni di due centrocampisti. Il primo è Paul Pogba che, oltre a saltare le ultime quattro sfide che separano la Juventus dalla pausa per il Mondiale, dopo aver saltato tutta la prima parte di stagione, sarà costretto a dare forfait anche per la competizione che affronterà in Qatar la sua Francia. A darne conferma è stato il suo agente, Rafaela Pimenta. Questo il comunicato del club bianconero dopo gli accertamenti svolti: “Paul Pogba, alla luce dei recenti accertamenti radiologici eseguiti al J|Medical e del consulto effettuato a Pittsburgh dal Prof. Volker Musahl per la valutazione del ginocchio, necessita di proseguire il suo programma riabilitativo”. Pogba quindi salterà gli ultimi impegni del 2022 della Juventus, contro Paris Saint Germain, Inter, Hellas Verona e Lazio.

Inoltre, sempre nello stesso comunicato, la Juventus ha fatto il punto anche sulle condizioni di Weston McKennie, centrocampista bianconero, in dubbio per il finale di 2022 bianconero e, quindi, anche per la gara contro la Lazio di Maurizio Sarri: “Weston McKennie è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato un quadro di sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra, le sue condizioni saranno valutate quotidianamente”.

