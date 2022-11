CorSera | Lazio, senza Ciro e Sergej solo una volta su 240 in A: ko (ininfluente) in casa del Sassuolo

Una volta, una sola su 240 partite, la Lazio ha dovuto rinunciare contempora- neamente in campionato a Immobile e Milinkovic, come succederà nel derby a meno di un miracoloso recupero di Ciro. In Europa no, è successo in 6 occasioni, ma quasi sempre perché Inzaghi preferiva lasciarli a riposo, magari perché la Lazio era già qualificata come nel 2017-18 dopo le 4 vittorie iniziali nel girone di EL; solo in una di quelle 6 partite, persa 1-0 all’Olimpico contro il Siviglia nei sedicesimi di finale di EL nel 2018-19, erano entrambi infortunati.

Invece in serie A, dove da quando giocano insieme (2016-17) hanno segnato ben 206 gol, 156 il centravanti e 50 il sergente, è capitato solo il 23 maggio 2021, proprio nell’ultima partita di Inzaghi sulla panchina della Lazio: Immobile aveva la febbre, Milinkovic era stato operato al naso, a Reggio Emilia il Sassuolo vinse 2-0, un ko ininfluente perché il 6° posto era già in cassaforte insieme alla qualificazione europea. Per Sarri, domenica, sarà (sarebbe?) la prima volta. CorriereDellaSera