Koulibaly su Sarri: “Devo a lui quello che sono oggi”

Jean-Paul van Gastel, ex centrocampista del Feyenoord e attuale allenatore del Guangzhou Cheng Zuqiu Julebu, è intervenuto ai microfoni di S.S. Lazio Official App in vista del match di giovedì:

Feyenoord-Lazio, ci siamo: che partita ti aspetti?

“Sarà una gara intensa ed emozionante, con tanta pressione per entrambe le squadre. Il Feyenoord ha bisogno dei tre punti, sarà costretto a vincere. Ha riposato nell’ultimo turno di campionato e avrà anche il sostegno dei suoi tifosi”.

Lazio e Sturm Graz a 8 punti, Feyenoord e Midtjylland a 5: chi vincerà il girone?

“È difficile prevedere chi vincerà il girone e accederà ai playoff e ottavi perché questo gruppo si è dimostrato equilibrato e difficile sotto ogni aspetto”.

Tanta qualità nelle rose di Lazio e Feyenoord: chi sono i tuoi calciatori preferiti?

“In casa Feyenoord, mi piace tanto il portiere Justin Bijlow. Classe ’98, lo conosco da quando era bambino. Iniziò a giocare nella Feyenoord Academy quando allenavo le giovanili, ha un grande potenziale. Inoltre tifa Feyenoord, quindi sente la responsabilità di indossare la maglia. Immobile è invece il mio calciatore preferito nella Lazio: è esperto e intelligente, segna sempre. La sua assenza sarà molto pesante per i biancocelesti”.

Giovedì sarà anche Sarri contro Slot: ci sono analogie tra i due?

“Sarri è più esperto di Slot, questa è la grande differenza per ora. La carriera parla per lui, ha ottenuto grandi risultati con qualsiasi squadra allenata. Anche Slot però sta facendo bene e può ancora crescere molto”.

Due precedenti contro la Lazio nel 2000, con una vittoria e un pareggio. Che ricordi hai di quelle sfide?

“Non dimenticherò mai la partita in casa della Lazio, dove vincemmo in rimonta 1-2 grazie alla doppietta di Tomasson. Per noi fu incredibile conquistare i tre punti all’Olimpico, contro una delle squadre più forti in Europa all’epoca”.

