Lazio-Feyenoord, Timber in conferenza stampa: “Sappiamo di poter vincere con almeno due gol di scarto”

Alla vigilia del match di domani, in conferenza stampa il centrocampista del Feyenoord Timber ha parlato così:

“La Lazio è una squadra molto forte, basta guardare come è finita all’andata. È una squadra che ama giocare da subito e creare molto. All’andata ci è mancata la pressione, ma siamo migliorati in queste settimane. Per noi domani sarà come una finale, con l’appoggio del nostro pubblico però vinceremo. Penso che Immobile sia il più forte, non gioca perché è infortunato. Ma anche il mio avversario diretto è forte. In generale affrontiamo una squadra fortissima. Abbiamo la fiducia nella vittoria domani, andiamo in campo per fare ciò che dobbiamo. Sappiamo di poter vincere con almeno due gol di scarto. Penso sia un sogno giocare queste partite, è diverso giocare nel campionato olandese o giocare in Europa. C’è più intensità, ma siamo più preparati”.

