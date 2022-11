Ufficiale UEL, Feijenoord-Lazio | Info per meeting point e stadio

A 15 anni dalla scomparsa di Gabriele l’iniziativa di Fondazione Gabriele Sandri, Fondazione S.S. Lazio 1900 e Associazione Sodalizio al Bambin Gesù.

“Dona sangue, condividi la vita”. L’11 novembre – nel quindicesimo anno dalla scomparsa di Gabriele – la Fondazione S.S. Lazio 1900 promuove l’attività di raccolta sangue all’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù (Gianicolo), attività realizzata da ormai quindici anni grazie all’impegno incessante della Fondazione Gabriele Sandri e dei tifosi da sempre in prima linea verso il prossimo nel ricordo di Gabriele.

Per donare, è obbligatorio prenotarsi al link del gruppo Gabriele Sandri: https://www.prenotadonazionedonazionesangueopbg.it/index.php?data=11/11/2022&idg=114&idp=624#istru per un totale di 30 posti. Le giornate di raccolta sangue andranno avanti anche a Piazza della Libertà nei prossimi mesi.

Per tutte le info e per conoscere gli eventuali motivi di esclusione temporanea o permanente è possibile consultare questo link: https://www.donatorisangue.it/regole-per-la-donazione-del-sangue/

“Questo sarà il 15 anno dalla scomparsa di Gabriele – le parole di Cristiano Sandri – e sarà il 15 anno della donazione del sangue per ricordarlo. Iniziativa che, come abbiamo sempre sostenuto, è il modo più bello per tener viva la memoria di mio fratello. Sspero che come ogni anno, non solo a Roma, tanti possano partecipare poiché per la mia famiglia, oltre ad avere un valore simbolico importante, significa materialmente contribuire in minima parte a fare del bene a chi ne ha bisogno, in questo caso i piccoli pazienti dell’ Ospedale pediatrico Bambino Gesù”

“E’ un onore per noi affiancare Cristiano e gli amici di Gabriele – le parole della Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Gabriella Bascelli – in questa opera così meritoria. Guardiamo con ammirazione a tutto questo amore che il tempo non ha minimamente scalfito messo a disposizione del prossimo e faremo di tutto per protrarlo nel tempo aldilà delle ricorrenze, come impegno costante della Fondazione S.S. Lazio 1900”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: