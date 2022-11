Il Tempo | Il Flaminio e lo stadio Pietralata per Euro 2032

Umore basso in casa Lazio dopo il secondo ko in quattro giorni, che è costato la discesa in Conference. Sarri ricompatta il suo gruppo, non cambia lo spartito, punta sempre su gioco e modulo 4-3-3: con l’assenza di Milinkovic, il tecnico si affiderà a Luis Alberto o Basic. Casale favorito su Patric e piena fiducia al tridente leggero composto da Pedro, Anderson e Zaccagni.

Lo riporta Il Tempo

