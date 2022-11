Lucas Leiva sui social: “In bocca al lupo per il derby”

Pedro è quel giocatore che può essere considerato l’uomo derby per eccellenza. Non solo perché ha vestito entrambe le maglie e non solo perché da una sponda del Tevere è passato direttamente all’altra, ma soprattutto perché con entrambe le maglie ha fatto male all’altra squadra.

Lo spagnolo è arrivato nella Capitale, sponda giallorossa, ad agosto 2020 a titolo gratuito. Sotto la guida di Fonseca ha iniziato bene la sua prima stagione in Serie A, in cui ha collezionato 27 presenze e 5 gol. L’ultimo gol con la Roma, ironia della sorte, è stato proprio nel derby contro la Lazio, il 15 maggio 2021. Gol che ha chiuso il risultato sul 2-0 per i giallorossi.

Quell’estate sulla panchina della Roma è arrivato José Mourinho che ha subito messo da parte Pedro. Al contempo, alla Lazio era arrivato Maurizio Sarri, suo ex allenatore ai tempi del Chelsea, che lo ha voluto immediatamente e nel giro di pochissimo, quindi, lo spagnolo è passato dall’altra parte del Tevere. Non poteva presentarsi in modo migliore alla sua nuova tifoseria: il suo primo gol in biancoceleste, infatti, è stato proprio nel derby contro la sua ex squadra. Gol che, come 4 mesi prima, ha contribuito alla vittoria della squadra per cui giocava (3-2).

Ormai sono due anni che veste biancoceleste, l’età avanza, ma l’apporto che dà alla squadra è ancora troppo fondamentale per privarsene. E’ un giocatore indispensabile per il gioco di Sarri, il tecnico lo ha ribadito più volte. Adesso che Immobile è assente per infortunio, la sua presenza è ancora più importante: prima delle ultime due partite, in cui tutta la squadra ha subito un calo, la media minuti-gol di Pedro era addirittura migliore rispetto a quella di Ciro.

Al derby Sarri farà di nuovo affidamento su di lui. Su Immobile non si sa molto, ma è molto probabile che non sarà della partita. Ciò porterà molto probabilmente Pedro a partire titolare con Felipe Anderson e Zaccagni, considerando anche la titolarità di Cancellieri nella partita di Europa League. La Lazio deve assolutamente portare a casa la vittoria, Pedro dovrà essere impeccabile, proprio come lo fu nel suo primo derby in biancoceleste. In fin dei conti, i numeri parlano: sia quando ha giocato con la Roma sia poi con la Lazio, nel momento in cui è andato in gol nella stracittadina, la squadra per cui giocava ha sempre vinto.

