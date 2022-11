Roma-Lazio, la Serie A accende il derby: “Mai una partita come le altre” – FOTO

Tra poco meno di 24 ore andrà in scena il derby della Capitale tra Roma e Lazio, gara in programma domenica alle pre 18:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Una sfida molto sentita tra le due tifoserie e squadre, pronti a darsi battaglia per ottenere la supremazia cittadina. In occasione di questo importante incontro, la Serie A ha voluto sottolineare la rilevanza della partita pubblicando un post sui propri canali socia ufficiali sotto si legge: “Ahhh il derby… MAI una partita come le altre”. Il post, è dedicato anche al “derby d’Italia” che andrà in scena sempre domani tra Inter e Juventus.

Di seguito il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)

