Tare sulla Conference League: “Voglio che la Lazio la onori fino in fondo”

Dopo una settimana di tensione, la Capitale è pronta per vivere la partita più attesa dell’anno: domenica all’Olimpico sarà Roma-Lazio. In vista della stracittadina, il comico e tifoso giallorosso Edoardo Ferrario è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.



Secondo anno di Mourinho alla Roma, quali sono i punti di forza e debolezza dei giallorossi?

“Mi sembra di vedere una squadra consapevole della propria forza. Serviva un allenatore come Mourinho per riportare fiducia, ma anche per ridare un’identità alla rosa e trasmettere la voglia di vincere. Lo abbiamo visto con la Conference League, ma in generale vedo una squadra più consapevole rispetto all’epoca pre-Mourinho. Allo stesso tempo, non c’è ancora la capacità di saper affrontare con la testa una partita per tutti i 90 minuti; serve ancora un passo in più per avere la mentalità di una grande squadra. Nelle ultime tre vittorie abbiamo visto un miglioramento e spero che il tecnico giallorosso possa continuare a trasmettere questa fiducia ai giocatori”.

Alla luce delle numerose assenze, domenica che partita ti aspetti?

“Ci sono numerose assenze, ma anche tanta fatica: abbiamo giocato giovedì sera e mi auguro che sia una partita con molta concentrazione. Confidiamo in Abraham… che dobbiamo fare? Penso che sia la cosa più importante. È un match dove ci sarà tanta pressione e speriamo che ci sia la mentalità giusta, perchè la Lazio è molto agguerrita e cercherà il riscatto”.



Come vivi il derby? Hai qualche rito scaramantico?

“Già dalla mattina, tendo ad avere la salivazione azzerata. Ho dei miei riti: vedo sempre la partita nello stesso posto a casa, mantengo la stessa posizione e mi concentro completamente sul derby. Sono tutte cose che mi permettono in qualche modo di arginare lo stress. È una partita che mi mette in difficoltà”.



Milinkovic salta il derby e la presenza di Immobile è in dubbio.

“Spero che sia una partita equilibrata. Per scaramanzia non ti rispondo (ndr. ride), ma anche noi abbiamo delle mancanze importanti”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: