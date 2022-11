Il Tempo | Lazio, senza i leader c’è Luis Alberto

Milinkovic squalificato, Immobile non può giocare, Felipe centravanti. Sarri sceglie lo spagnolo a centrocampo.

Niente Immobile, che al massimo andrà in panchina per fare gruppo ma senza poter giocare, niente Milinkovic. Sarri dovrà affidarsi alla magia di Luis Alberto. Nell’ultima settimana lo spagnolo è partito titolare contro la Salernitana, mentre è rimasto a guardare i compagni durante la trasferta in Olanda. Aveva saltato anche il precedente turno in Europa League col Midtjylland, così come il match di campionato a Bergamo. Solo una nelle ultime quattro.

Nei giorni scorsi si è parlato di alcuni malumori tra il centrocampista spagnolo e l’allenatore. Al centro della polemica il poco impegno dell’ex Liverpool durante le sedute di allenamento. Stando a quanto rivelato dall’allenatore, Luis Alberto avrebbe accusato un fastidio all’anca che gli avrebbe impedito di essere al 100%, nonostante lo staff medico lo ritenesse in buone condizioni. A poche ore dall’inizio del derby però la Lazio non può permettersi distrazioni, tantomeno lotte intestine che rischierebbero di distrarre la squadra, già vittima di una dolorosissima doppia assenza. È la settimana più complicata per Maurizio Sarri. Le scelte per oggi hanno un peso diverso rispetto a tutte le altre partite di campionato. Non ci sono troppe alternative, anche i dubbi di formazione sono ridotti all’osso. Al posto di Ciro ci sarà ancora una volta Felipe Anderson. Il brasiliano ha dimostrato di trovarsi a suo agio nella posizione di falso nueve, già a cominciare dalla trasferta di Bergamo, prima sfida senza il capitano al centro dell’attacco.A completare il tridente saranno Zaccagni a sinistra e Pedro, grande ex del match, sulla corsia opposta. Lo spagnolo, che giocato una sola stagione con la Roma, avrà il compito di scambiare la propria posizione con Felipe Anderson per non dare punti di riferimento alla retroguardia avversaria. In mezzo al campo le principali modifiche. Con l’assenza del Sergente il tecnico si aggrapperà all’estro di Luis Alberto che, come detto, nelle ultime uscite è stato tenuto ripetutamente in panchina. Ieri durante la rifinitura il Mago è stato alternato a Basic, che garantirebbe maggior fisicità. Al fianco dello spagnolo, Cataldi in cabina di regia e Vecino, che verrà schierato nella mattonella che di solito è di competenza di Milinkovic.

In difesa non dovrebbero esserci sorprese: Lazzari e Marusic saranno i terzini, mentre la coppia centrale davanti a Provedel sarà formata ancora una volta da Casale (uno dei tanti esordienti nel derby) e Romagnoli, alla terza consecutiva insieme in campionato. Per invertire la rotta dopo le due sconfitte consecutive, Sarri ha deciso di rendere obbligatorio il ritiro a Formello. E Immobile è rimasto con i compagni.

Lo riporta l’edizione odierna de Il Tempo.

