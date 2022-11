Roma-Lazio, ecco i convocati di Sarri per la stracittadina: la decisione su Immobile

Poco prima del fischio d’inizio è intervenuto Danilo Cataldi ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare Roma-Lazio. Ecco le sue parole:

“Serve tutto, in una partita così occorre mettere in campo tattica, tecnica, emozioni, cattiveria. Non è necessario neppure parlare di questa partita, si prepara da sé. Chi vive il quotidiano di questa città sa cosa voglia dire questa partita. Dovremo mettere qualcosa in più, non abbiamo l’alibi delle assenze nonostante manchino due elementi fondamentali. Dobbiamo trarre dalle assenze la forza per mettere qualcosa in più, è la partita perfetta per farlo. La fascia al braccio è una responsabilità importante, sono contento e onorato di farlo in una gara simile, cercherò di fare del mio meglio per trasmettere qualcosa in più e cosa voglia dire questa partita per noi”.

