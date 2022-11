Sconcerti sul derby: “Non è stata una bella partita, ma la Lazio ha meritato. Roma? Ci sono problemi seri”

Reduce da due sconfitte consecutive, la Lazio si rialza e lo fa alla grande. Nel pomeriggio di ieri è arrivato il successo per 0-1 nel Derby della Capitale. A stendere la Roma ci ha pensato Felipe Anderson che, insieme a Pedro, hanno sfruttato al meglio l’errore del difensore giallorosso Ibanez. Ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, è intervenuto, per parlare di derby e non solo, il noto giornalista Mario Sconcerti. Queste le sue parole della vittoria dei biancocelesti contro la squadra di Mourinho:

“Credo che Sarri ha giocato un po’ alla Inzaghi. Non è stata una bella partita ma l’ha giocata meglio la Lazio. E’ stata emozionante comunque. Credo che abbia meritato la Lazio, mi ha deluso la Roma però. Non riesco a identificare questa squadra e il suo gioco. Fanno fatica, è una squadra un po’ spezzata che per paura di lasciare spazio agli altri spesso cerca spazi diversi e non li trova, lasciando lontani i reparti. Ci sono problemi seri”.

