Lazio, Sarri colpito da una ciabatta durante il derby da parte di Mancini

La Lazio tramite i propri profili social ha ringraziato Danilo Cataldi, per l’emozioni regalate in questo derby. Il ragazzo romano che per la prima volta ha giocato il derby con la fascia di capitano, coronando il sogno di molti bambini. Per 100′ minuti ha avuto un atteggiamento esemplare, per poi esplodere di gioia e liberazione, sfogando tutte le sue emozioni con un pianto e festeggiando con i suoi compagni e i tifosi.

