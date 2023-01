CONFERENZA Sarri: “Pesante non capitalizzare una gara così, dobbiamo uscire da questo periodo complicato”

La Lazio pareggia 2-2 in casa contro l’Empoli, con il gol degli avversari arrivato allo scadere. Il tecnico biancocleste Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha analizzato il pari dell’Olimpico: “Dobbiamo uscire da questo periodo complicato. Oggi è stata una gara diversa rispetto a mercoledì, abbiamo fatto una buona prestazione. Abbiamo compiuto una leggerezza sul primo gol loro anche se avevamo la partita sotto controllo. Nell’episodio finale credo ci sia anche un po’ di sfortuna, con una punizione che, a mio avviso, non era da fischiare. Non capitalizzare una partita così è pesante, prendiamo l’ennesima lezione sul fatto che la cura dei particolari è fondamentale in un campionato come questo; le nostre prestazioni a lunghi tratti sono ottime. Vecino? Come Milinkovic è tornato dal Mondiale affaticato mentalmente e fisicamente; il suo inserimento, come quello di Basic, l’ho scelto per aumentare la fisicità. Pedro? In allenamento sembra in buone condizioni, in questo momento chi subentra potrebbe sembrare che non riesca a dare lo stesso rispetto a qualche partita fa. Non abbiamo applicazione mentale per tutti i 90 minuti e così paghiamo qualcosa. Cosa ci dobbiamo rimproverare? Il modo in cui abbiamo incassato la prima rete. Ad ogni modo giocare bene alla lunga paga, forse abbiamo dei limiti a livello mentale perché sotto il profilo fisico abbiamo dei dati costanti. Questa è stata una partita dalla doppia faccia, considerando la prestazione e il risultato. La squadra ha reagito bene dopo Lecce e ha giocato un bel calcio, chiaro che siamo arrabbiati per il risultato”.

