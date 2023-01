COPPA ITALIA FEMMINILE | Lazio Women fermata al Fersini: il Milan passa ai quarti

Le rossonere trionfano al Fersini e accedono alla fase successiva della Coppa Italia Femminile.

Nella 3ª giornata del girone F, il Milan travolge le biancocelesti e si qualifica ai quarti di finale. Nel primo tempo la squadra di Ganz parte aggressiva e passa in vantaggio nel 12esimo minuto di gioco con la rete di Fusetti. La Lazio prova a rimanere in gara ma arriva il gol del raddoppio con Soffia. Le ragazze di Catini non riescono a reagire e subiscono i gol di Thomas e Piemonte. Nella ripresa, è sempre il Milan a dominare la partita e le rossonere aumentano la distanza con le reti di Bergamaschi e doppietta di Dubacova.

La partita termina 0-7.

