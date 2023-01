COPPA ITALIA FEMMINILE | Lazio Women-Milan, le formazioni ufficiali

Nella prima partita del 2023 la Lazio Women ospita in casa il Milan nella sfida valevole per la Coppa Italia Femminile. Di seguito, le formazioni ufficiali che scenderanno in campo:

LAZIO WOMEN (4-5-1): Guidi; Pittaccio, Kakampouki, Varriale, Toniolo; Colombo, Proietti, Eriksen, Castiello, Palombi; Chatzinikolaou

All. Massimiliano Catini

MILAN (4-2-3-1): Babb; Arnadottir, Mesjasz, Fusetti, Vigilucci; Adami, K. Dubcova; Bergamaschi, Thomas, Soffia; Piemonte

All. Maurizio Ganz

