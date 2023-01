Lazio-Empoli, Caputo: “Pareggiata una partita difficile contro una signora squadra”

Al termine della gara dell’Olimpico tra Lazio ed Empoli è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Sono felice come un bambino, è stata una partita difficile contro una signor squadra come la Lazio. Eravamo sotto 2-0 e siamo rientrati in campo con la voglia di riprenderla. Siamo poi arrivati alla fine riuscendo a pareggiarla. Siamo una squadra che può giocarsela con chiunque. Sono emozionato perché sono legatissimo a questa piazza, devo ringraziare il presidente Corsi e il direttore hanno voluto che io tornassi qui, io volevo e i matrimoni si fanno in due. E ringrazio Zanetti e tutta la squadra, sembra che non me ne sia mai andato. Devo trascinare la squadra e dare l’esempio per i più giovani. Vialli? Penso che Gianluca, ho avuto la fortuna di conoscerlo in Nazionale. E’ stato il primo ad accogliermi, ha un cuore immenso e siamo tutti affranti per la sua perdita ma in me c’è sempre il ricordo”.

