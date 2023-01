Lazio-Empoli, Casale nel pre partita: ”In settimana ci siamo parlati, dobbiamo lavorare sulla continuità”

Nel partita di Lazio-Empoli, il difensore biancoceleste Nicolò Casale è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 Sky:

“C’è voglia di invertite quanto accaduto nell’ultima partita. Non voglio parlare di riscatto. In settimana ci siamo parlati. In questa stagione dobbiamo lavorare sulla continuità, nella stessa partita passiamo da un grande rendimento a dei momenti di blackout.

Empoli è stata importante per me, li sono migliorato tanto, Zanetti mi ha allenato al Sudtirol. Sarà una partita difficile.

Cosa chiedo al 2023? Ottenere risultati importanti con la Lazio è rimanere competitivi nell’intero arco della stagione.”

Queste le parole del difensore si microfoni di DAZN:

“E’ stata una settimana dove ci sono stati più confronti rispetto al solito, ci sono state riunioni che sono servite molto in cui ci siamo detti cose in faccia tra compagni”.

