Lazio-Empoli, Zanetti: “Chiara la differenza tecnica, ma a livello mentale siamo stati fantastici”

Dopo la partita terminata 2-2 tra Lazio ed Empoli all’Olimpico l’allenatore degli avversari Paolo Zanetti è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “C’è voglia di non mollare mai e lavoro quotidiano. Loro sono forti, ci hanno messo in difficoltà e questo è evidente. Dall’altra parte, però, le partite finiscono al 96esimo e riusciamo a portare a casa punti vitali. La differenza tecnica si è vista ma dal punto di vista mentale siamo stati fantastici. Questi sono punti importanti guadagnati. Non era semplice portare questi punti a casa, dopo Udine dovremmo consolidare questi pareggi. Ho ricordato a loro quello che è successo con la Juventus, dove siamo tornati a casa con una figuraccia gli ultimi 20 minuti. si può invece arrivare a queste imprese alzando il livello e con buona volontà nonostante una partita che si era messa male dopo un solo minuto con il calcio d’angolo. La caduta nell’esultanza? Lo sentirò domani il mal di schiena. Mi piace, però, questo calcio. So che bisognerebbe contenersi, avrei dovuto avere scarpe diverse”.

