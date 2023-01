PAGELLE – Con Cataldi e Luis Alberto la luce è accesa, i cambi rovinano tutto

Provedel 5,5 – Prende due gol con due tiri in porta, grosse responsabilità non ce ne sono ma in entrambe le occasioni la sensazione è che si poteva compiere almeno un miracolo.

Lazzari 6 – Tante accelerazioni ma i suoi cross non producono tiri verso Vicario vuoi per la poca precisione vuoi per l’attenzione dei difensori toscani.

Dal 70′ Hysaj 6 – Un paio di spunti interessanti, prova a tamponare la ripartenza dell’Empoli in occasione del 2-1 ma si ritrova da solo in mezzo a due toscani.

Casale 6 – Gioco di squadra col compagno di reparto. Romagnoli randella e Nicolò sfila il pallone, questo per ottanta minuti, parte finale va in bambola come tutta la squadra.

Romagnoli 5,5 – Rende innocui Satriano e Caputo senza particolari affanni, crolla nel finale come il resto dei compagni senza riuscire a guidare la difesa.

Marusic 5,5 – Senza infamia e senza lode. Spinge poco in avanti, dietro soffre poco visto che l’Empoli cerca fortune specialmente sul fronte opposto.

Milinkovic 5,5 – Un palo colpito da trenta metri e tante iniziative interessanti, non è ancora il Sergio che tutti conosciamo e per questo si pretende di più.

Cataldi 6,5 – Recupera palloni, detta i tempi della manovra e protegge i compagni, quando esce dal campo la Lazio perde la bussola e la serenità.

Dal 70′ Vecino 5 – In cabina di regia perde tutta la sua utilità sbandando e ricorrendo spesso al fallo.

Luis Alberto 7 – Pennella un calcio d’angolo perfetto che sbloca la partita dopo pochi secondi, ne batte altri interessanti ma non capitalizzati. Con lui in campo la squadra sapeva a chi consegnare il pallone, senza di lui il buio.

Dall’87’ Basic 5 – Una cosa doveva fare e la sbaglia dando il via all’azione che poi porta all’angolo del pareggio finale.

Felipe Anderson 6,5 – La spizzata di testa, l’azione del raddoppio e altre accelerazioni che mettono paura alla retroguardia di Zanetti. Suo l’involontario assist per il 2-2 finale di Marin.

Immobile 5,5 – Tanta buona volonta e altrettanta ostinazione che emerge quando cala la lucidità. L’Empoli riapre la partita dopo un suo tentativo velletario a rete sugli sviluppi di corner che avvia il contropiede.

Zaccagni 6,5 – Vuole segnare e ci prova in tutti i modi. Si divora il raddoppio aprendo troppo il destro nel primo tempo, la gioia arriva nella ripresa quando raccoglie un tiro rimpallato di Felipe e batte Vicario.

Dal 60′ Pedro 5 – Ingresso davvero troppo nervoso per lo spagnolo, si ammonire per una ingenuità e non tiene mai un pallone per far rifiatare i compagni.

All. Sarri 5 – L’atteggiamento della Lazio di oggi è stato ben peggiore di quello visto a Lecce, una gara praticamente da accompagnare al triplice fischio con i tre punti in casa è diventata un terrore in ogni pallone che hanno portato alla beffa finale.

