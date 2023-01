123 anni d’amore: auguri alla nostra Lazio

Oggi 9 gennaio 2023 la Lazio compie 123 anni. Era il 9 gennaio del 1900 quando l’atleta podista e sottoufficiale dei bersaglieri Luigi Bigiarelli, a capo di un gruppo di ragazzi, fondò la Società Podistica Lazio, rinominata 26 anni dopo Società Sportiva Lazio. I colori scelti furono quelli della patria delle olimpiadi, la Grecia, e l’aquila imperiale come simbolo, la stessa che indica i sovrani di Roma. La prima squadra della Capitale, a 123 anni dalla sua fondazione, ha alle spalle una storia che “di padre in figlio“, come recita uno degli slogan della tifoseria della Lazio, è stata, è tuttora, e sarà tramandata per ancora molti decenni.

Come i nostri nonni hanno tramandato ai nostri padri i gol di Silvio Piola, la prima Coppa Italia del 1958 o la banda Maestrelli con il primo scudetto della storia, una squadra che continua a vivere e lo farà in eterno, fino ai nostri padri che ci tramandano il gol di Fiorini e o i viaggi per Napoli in quegli spareggi che potevano costare la C ai biancocelesti ma che non hanno dato altro che vita alla squadra dei -9, una Lazio che, con mille difficoltà, viene ricordata come “quella della gente”, una squadra che vide dal primo all’ultimo momento la vicinanza dei suoi tifosi: un connubio che da sempre fa la differenza nella storia di questo club. Poi ancora la Lazio di Cragnotti, la “più forte del mondo”, per citare un allenatore che di calcio ci capiva eccome: Sir Alex Ferguson. Il secondo scudetto, le coppe europee e giocatori, quelli del 2000 e non solo, che sono rimasti legati a vita alla Lazio. Il 2022 ci ha portato via due di questi: Pino Wilson e Sinisa Mihajlovic, due giocatori per cui varrà sempre la pena spendere un ricordo.

123 anni di amore incondizionato, una squadra di cui “ci si ammala inguaribilmente” come disse un altro grande laziale, Giorgio Chinaglia. Una storia colma di pagine, sia scritte che vuote. Una storia ancora da scrivere, perché è la Lazio. Perché siamo la Lazio.

