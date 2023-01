Buon compleanno Sergio Cragnotti: l’ex presidente della Lazio compie 83 anni

Altra gara, altri rimonta. La Lazio continua a perdere punti in campionato facendosi recuperare il risultato negli ultimi minuti. Dopo la sconfitta di Lecce subita pochi giorni fa, arrivata da una situazione di vantaggio di 0-1 poi terminata 2-1, è successo anche ieri. Contro l’Empoli all’Olimpico, la Lazio fino all’82esimo era in pieno controllo della partita e godeva di un vantaggio per 2-0 che non destava preoccupazione. Poi, il solito blackout mentale, e la rimonta dell club toscano con Caputo all’83esimo e Marin al 94esimo. La sfida si è conclusa dunque con un 2-2 amaro, che getta ancora più malumore nell’ambente biancoceleste. I punti persi finora da situazione di vantaggio sono troppi, ben 13. Secondo una dato stilato da Transfermarkt, se le partite si fermassero al 75esimo, la classifica della Serie A sarebbe ben diversa. La squadra di Sarri, con i risultati maturati fino al 15esimo del secondo tempo, sarebbe infatti terza con 33 punti, alla pari con l’Inter seconda e a meno 3 dal Napoli primo. Un dato che fa riflettere, soprattutto sulla continuità mentale che la Lazio sembra non avere.

