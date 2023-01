Compleanno Lazio, Felipe Anderson: “Tanti auguri ai nostri tifosi, speriamo di farli sorridere”

L’attaccante della Lazio Felipe Anderson è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio nel mezzo della cena di squadra dei biancocelesti per festeggiare il compleanno dei biancocelesti. Queste le sue parole:

“Sono molto felice di essere qui a festeggiare la nostra Lazio. Mi sono mancati tanto questi colori. Tanti auguri alla Lazio e ai tifosi. Speriamo di farli sorridere ancora. Qui in Italia sto imparando a vestirmi bene, siamo contenti di essere qui a festeggiare questo club. Cena di squadra? Seguiamo tutti una dieta perfetta per non sbagliare niente”.

