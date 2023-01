Compleanno Lazio, gli auguri della Serie A – FOTO

Oggi si conclude la 17esima giornata di Serie A con le gare Hellas Verona-Cremonese e Bologna-Atalanta.

La prima, andata in scena al Bentegodi alle ore 18:30 ha visto i padroni di casa vincere per 2-0 con una doppietta di Lazovic arrivata in minuti ravvicinati: il giocatore ha infatti segnato nel primo tempo al 9′ e al 26′ congelando poi la gara su questo risultato. Continua così il periodo negativo della Cremonese, che continua a non trovare la prima vittoria in stagione in Serie A.

