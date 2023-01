Compleanno Lazio, le foto sui social dei biancocelesti – FOTO

Alla cena per il compleanno della Lazio per i suoi 123 anni era presente anche il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, che ha parlato del campo dello stadio Olimpico e del tour in cui ci sarà presto anche un omaggio per Sinisa Mihajlovic. Queste le sue parole:

“Abbiamo iniziato bene l’anno. Sono contento che Sarri abbia apprezzato il terreno dell’Olimpico, ci abbiamo lavorato insieme a Roma e Lazio e mi pare che i giocatori abbiano riscontrato soddisfazione sotto il profilo tecnico. Speriamo che il campo regga alle prove di partite ogni tre giorni. Questo è un bellissimo stadio che insieme a Lazio, Roma e alla Federcalcio vogliamo far crescere perché è un asset di Sport e Salute ed è trainante in termini di cultura sportiva. Siamo ben contenti di aver registrato il tutto esaurito per il tour dello Stadio Olimpico. Questo vuol dire che la dimensione spettacolare, emozionale e culturale dello stadio funziona. Sinisa Mihajlovic è stato un grandissimo giocatore e siamo molto tristi per la sua scomparsa e quella di Vialli. E’ chiaro che con le società vogliamo ricordarlo nel tour dello stadio Olimpico e nelle prossime settimane non mancherà l’omaggio doveroso a Sinisa Mihajlovic“.

