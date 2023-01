Compleanno Lazio, Pedro: “Un onore essere qui ai 123 anni di questo club. Momento difficile ma dobbiamo essere uniti”

Tanti auguri Maurizio Sarri! L’allenatore biancoceleste, quest’oggi 10 gennaio, compie 64 anni.

Dopo aver allenato Empoli, Napoli e Juventus in Serie A, il Comandante è arrivato sulla panchina della Lazio lo scorso 9 giugno 2021, nella squadra che festeggia il compleanno ventiquattro ore prima di lui. Nella prima stagione sulla panchina biancoceleste, Sarri ha chiuso al quinto posto in classifica con 64 punti, conquistando la qualificazione diretta alla fase a gironi di Europa League. Dall’1-3 all’esordio in casa dell’Empoli, al derby vinto per 3-2 contro la Roma, passando per il 3-1 casalingo contro l’Inter al tris vincente in casa della Fiorentina. Queste sono solo quattro vittorie della prima Lazio di Sarri nel campionato di Serie A 2021/2022.

Quest’anno invece, iniziato con il successo casalingo per 2-1 contro il Bologna, la Lazio di Sarri si trova attualmente al quinto posto in classifica dopo 17 giornate di campionato con 31 punti, a -3 dal quarto posto in classifica occupato dall’Inter. Oltre a qualche blackout, prima della sosta per il Mondiale, che ha portato ad alcune sconfitte pesanti, sono arrivate importanti vittorie come il 3-1 dell’Olimpico contro l’Inter di Simone Inzaghi, il poker al Franchi contro la Fiorentina e, al momento, le due migliori Lazio della stagione, che hanno portato al successo contro l’Atalanta (0-2) e nel derby contro la Roma (0-1).

Buon compleanno all’allenatore della Lazio. Tanti auguri al Comandante biancoceleste, Maurizio Sarri!

