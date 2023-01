Dal suo arrivo, Luis Alberto miglior assistman in Serie A

L’Empoli strappa il pari all’Olimpico in extremis. L’allenatore Paolo Zanetti, in conferenza stampa, ha commentato il 2-2 contro la Lazio: “Per noi è stata una partita dai due volti, nel primo tempo siamo stati messi sotto. Il gol subito dopo un minuto poteva stendere anche un elefante, invece siamo rimasti in partita. Non è facile per nessuno fare punti qui, la Lazio è forte e si voleva riscattare. Chi è subentrato ha dato un grande contributo, a livello mentale e tecnico. Oggi abbiamo avuto spirito di sopravvivenza. Il tipo di cambi ha inciso, ho messo dentro 4 giocatori offensivi fuori casa contro la Lazio: mi sono esposto quando gli avversari stavano calando; parlare ora è più facile, ma potevamo anche prendere il terzo gol. Parisi? Che io sappia rimarrà da noi, a meno che non arrivino offerte importanti; per noi è determinante, sta crescendo tanto e ha molta personalità. È molto freddo, gioca in tutti i campi con tranquillità, si diverte a giocare, ha corsa e qualità. Deve solo aumentare i numeri offensivi. La Lazio? Per me merita di andare in Champions e non gli manca neanche tanto per essere competitiva per lo scudetto. Tecnicamente non è inferiore a nessuno, ma ha avuto troppi alti e bassi”.

